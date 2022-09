Koeral pole kingi, tema käpad vajavad pidevat hoolitsust

Koera käpad teevad meie lemmikjalajälgi. Käpad on ju kehaosad, mida koerad pidevalt kasutavad. Millele tähelepanu aga pöörata, et need käpad oleksid terved ja käiksid rõõmsalt edasi?



Küünte pikkus

Küüsi peab lõikama! On omanikke, kes väidavad, et nende koerte küüned ei kasva, nad närivad ise küüsi, kulutavad väga hästi asfaldil ära jne. Esiteks, ei ole koera, kelle küüned ÜLDSE ei kasvaks. Mõnel kiirelt, mõnel aeglasemalt.

Teiseks, kui koer pidevalt oma küünte kallal on ja nende vastu huvi tunneb, on seal tavaliselt põhjus ja tihti on põhjuseks valu. Kolmandaks, jalutamine asfaldil suurt efekti küünte kulumisel ei oma ja pikaajaline jooksusamm asfaldil koera liigestele pikemas perspektiivis head ei tee.

Stephanie Seger, (koerte käitumisspetsialist ja mikrobioloog, Dog Nailpro meetodi looja) välja toonud mitu huvitavad fakti:

-valu

Varvas toetub kõvale pinnale, surudes pika küüne tagasi vastu pehmet küüne padjandit. See omakorda paneb suure surve varba liigestele, mis võivad varba küljele suruda, põhjustades joostes suurt valu.

-loomuliku asendi muutumine

Koerad teevad kõik selleks, et valu varjata ja kompenseerivad oma liikumist sel viisil, mis ei ole enam tasakaalus teiste kehaosadega. Lisaks: kui muutub käpaasend, muutub ka liigeste asend.

Kui sul on kinga sees kivi, kas sa võtad selle kohe välja või keerad oma varbaid krussi, et varbaid kiviga kohandada? Koertel pole kingi, mida nad ära saaks võtta...

-vigastused

Kui sa peaksid käima pikemat aega teatud asendis, mis pole su kehale loomulik, siis sa hakkad lõpuks käima viltu. Samamoodi tekivad ka koerte kõnnakus muutused, mis võivad viia vigastuseni. Kui keha ei ole tasakaalus, siis on vigastused kerged tulema.

Padjandite vaheliste karvade pikkus

On tõugusid, kelle varvaste vahel karvad pikaks ei kasva. Veab neil! Küll on aga ka selliseid koeri, kellel need padjandite vahelised karvad pidevalt kasvavad ja oma loomulikus pikkuses ulatuvad ka padjanditeni, kus padjandid on lõpuks karvade all peidus.