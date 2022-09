Hoiatus: lemmikud ööseks tuppa, hundirünnakud jätkuvad!

„Meile on laekunud info, et väidetavalt on Saku kandis toimunud kolm rünnakut koerte vastu. Kahtlustatakse hunte,“ ütles ELS-i kommunikatsiooni- ja turundusjuht Geit Karurahu. „Kahjuks kõikide juhtumite puhul ei oska kommenteerida, mis koerast sai. Kuid meile on teada, et ühel korral koer hukkus. Lisaks jõudis meile info, et hundid liiguvad ka Saue kandis.“