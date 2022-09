Öösel kaissu, päeval traksidega jalutama: Saksamaalt Eestisse kolinud ilves kuuletub kassist paremini

Kui varem on hobitalu olnud peavarjuks n-ö teise ringi loomadele, kellega eelnevad omanikud on jänni jäänud, siis Toby kasvatati just Eino jaoks - ilves oli tema ammune unistus.

„Ta on kasvatatud spetsiaalselt lemmikloomaks, mitte loomaaialoomaks ja selleks on ka olemas vajalikud dokumendid,“ selgitab õnnelik peremees. „Toby on väga hästi koolitatud ja otsis oma endises kodus iga inimesega kontakti ja lähedust. Toby, tema õde, ema ja isa magasid öösiti perenaise ja peremehe kaisus. Päeval mängisid koerte, kassidega ja inimestega, kõik koos käisid ka traksidega jalutamas.“

Et kutsikas uue inimese oma ellu lubaks, alustati harjutamist varakult: Eino pidi kulleriga saatma Saksamaale oma higilõhnaga t-särke. Lisaks õpetati kaslasele tualetis käimist ja distsipliini: inimese kätt ei tohi hammustada ega küüsi kasutada isegi mänguhoos. Eino sõnul on kõik need põhitõed Toby jaoks selged. Kaissu tikub ta peremehele vahel siiani.

Küll tuleb praeguses eluetapis ette närimist - ilvesekutsikas vahetab hambaid. „Toby on väga mänguhuviline ja hetkel ka hambad vahetuvad, mis tähendab ka seda, et on vaja kõike närida näiteks diivanit, riiulite puidust jalgu, jalanõusid, riideid. Kuigi tegelikult on tal igasuguseid närimiseks mõeldud asju.“

Kuna Einol on kiskjate pidamisega pikaajalised kogemused, teab ta täpselt, milline peab olema ilvese toidusedel: „Täiskasvanud Ilves sööb korraga 1 -1,6 kilo ja kaks korda päevas. Toidu hulka kuuluvad erinevad närilised, küülikud, kitseliha, veiseliha, linnud. 80 protsenti koosneb tema toit värskest - koos sulgede ja karvadega, lisaks saab ta juurde ka mineraale ja vitamiine.“