VIDEO | Aitäh, lahked eestlased: need Ukraina loomad said teie abiga uue võimaluse

Ukraina inimesed olid sunnitud oma kodudest lahkuma ning paljudel polnud võimalik oma lemmikuid kaasa võtta. Põgenikud lootsid lahkudes, et saavad õige pea oma kodudesse naasta, kuid see ei osutunud võimalikuks. Sõja tõttu on tänavad täis kodutuid, nälgivaid ja pommide eest põgenevaid loomi.