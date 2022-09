Valesti toitmine hävitas noore kassi luustiku igaveseks

Möödunud nädalal sai Cats Help abipalve Kiviõlist, kus oli leitud vaid pisut üle ühe kilo kaaluv kass. 1 kilo on 3-kuuse kassipoja kaal, kuid sellel kassil oli vanust juba 6 kuud.. Kiisu oli ülinäljane, apaatne ning kõigest vaevu elus.

„Leidja turgutas teda ise nii palju, kui sai, ning viis ka Kiviõlis arstile. Paraku tundus kassi seisund sedavõrd tõsine olevat, et otsustati meiega ühendust võtta ning omakorda kontakteerusime Haabersti Loomakliinikuga, kes oli valmis laupäeva õhtul, väljaspool tööaega vastu võtma ja talle esmaabi osutama,“ rääkis MTÜ vabatahtlik Evelyn Taaler. „Me arvasime, et kass on lihtsalt pikalt tänaval olnud ja nälginud, aga selleks, mis avastati, me valmis ei olnud.“

Loomaarst David Sargsyan vaatas kassipoja üle ja konstateeris: „Päris hull juhtum. Seda näeme üsna harva, vast korra aastas umbes. Ma arvan, et ikkagi on tegemist sekundaarse hüperparatüroidismiga - halvast toitumisest tingitud kaltsiumi ja fosfori suhte muutusega organismis - ning see põhjustas luude struktuuri muutumist.“

Luustik oli veterinaari sõnul täiesti muutunud kogu organismis: deformeerunud selgroog, vaagen, kannaluud ehk siis midagi sarnast inimeste põetava rahhiidiga, See omakorda põhjustas luude murdumist ja nende valesti kokku kasvamist.

„Ehk siis kassi on toidetud ilmselt nii-öelda ,, kodutoiduga“ - vorst ja inimtoidu ülejäägid ning nüüd on tulemus käes,“ nentis Taaler. „Kuidas ikka veel ei saada aru, et kass ei ole inimene. Ta on kiskja ning ta vajab liha ning mitte ka vaid puhast liha, vaid tervet saaklooma.“

Teda pahandab inimeste ükskõikne suhtumine kasside söötmisse. „Palju kuuleme ka seda, et vanasti ei olnud mingeid spetsiaalseid toite kassidel ja kassid elasid ning olid õnnelikud. Palun, siin on siis see õnnelik kass! Ehk siis inimesed, kes ei paku oma kassile täisväärtuslikku toitu, need ka ei hooli oma kassist ning neil ei ole vahet, kas ta on elus ja piinades või surnud!“