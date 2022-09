Karv läikima ja keel limpsama: kuidas pakkuda koerale täisväärtuslikku kodutoitu?

Iga koeraomanik on rahul isuka ja terve koera üle. Toit on ka motiveerivaim preemia koera koolitamisel. Sülekoerte treenerina näen trennides, et kodus keedetud lihatooted toimivad suures trennisaalis, kus on palju teisi koeri, kõige paremini, sest need lõhnavad tugevalt ja ka maitsevad koertele enim. Isutu koeraga saan trennisaalis kiiresti kontakti just värskelt keedetud või küpsetatud lihaga.