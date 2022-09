Loomade võit: ka Läti keelustas karusloomafarmid

„See on ajalooline sündmus loomaõiguste jaoks Lätis – see on suur võit nii loomadele kui ka inimestele,“ kommenteeris ühingu Dzīvnieku Brīvība juht Katrīna Krīgere. „Keelustades loomade vangistamise ja tapmise karusnaha eesmärgil, tõendame, et meie, lätlased, väärtustame ja austame loomi kui elusolendeid. Näitame, et meie riigis on hoolivus ja kaine mõistus olulisemad kui ahnus ja edevus. Pealegi on meie suhtumine loomadesse meie enda inimlikkuse peegel.“