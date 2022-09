ARVAMUS | Grete Arro: „Loodus ei ole meie teenusepakkuja!“

Looduse iseväärtuse kriitikud ütlevad, et see on inimvaenulik, sest inimene ei saa tarbida asju. Kui seda mõtet edasi arendada, siis võib väita, et ka inimõigused inimvaenulikud, sest see tähendab, et mina ei saa omaenda huvide nimel sõita üle teisest inimesest. Tegelikult ikka sõidetakse küll.

Me võime küsida, et kellele on minu „mina“ kõige väärtuslikum. Ilmselt sulle endale. Sa tahad olla lõpuks ikkagi iseenda jaoks. Looduse puhul on tavapärane õigustada seda läbi tema instrumentaalse väärtuse. Näiteks naisõigusluse puhul ei tuleks kellelgi pähe öelda, et jätame kõrvale, et naistel on mingid õigused olemas olla ja räägime parem sellest, et naised on lihtsalt kasulikud. Kui me ütleme, et ökosüsteemi tuleb hoida, sest see pakub mingeid teenuseid, siis see lähenemine ei ole siiani aidanud ega tööta kuigivõrd.

Kas ei või olla, et loodusel on omad kategooriad, mida me ei saa talle väljastpoolt peale panna? Äkki pole üldse tähtis kas nad tunnevad valu või mitte. Äkki on tähtis see, et nad on elu? Ja kui nad on elus ning neil on ilmas oma asi ajada, siis me tohiks seda piirata juhul, kui puudub hädavajadus. Kui mõned inimesed on võimelised looduse iseväärtuse kontseptsiooni mõistma, siis oleme tegelikult kõik selleks valmis.

Me tahame väga loodusele ja seega ka loomadele kehtestada neid kategooriaid, mis on meile mõistetavad. Asetame nad õigussüsteemi või püüame neid mõtestada mõne muu kategooria järgi, mis on inimlik.

Olen otsinud pingeliselt andmebaasidest, kas teadlased on uurinud, kuidas kujuneb looduse iseväärtus. Seda on siiani uurinud ainult filosoofid ja keskkonnaeetikud. Looduse iseväärtus tähendab lühidalt seda, et sa mõtled, et teistel liikidel on õigus olemas olla iseenda jaoks. Sama liigi isendite puhul me aktsepteerime seda, teiste liikide, organismide ja ökosüsteemide suhtes mitte. On huvitav, kuidas see tekib.

Sageli on nii, et enne kui mingi asi normiks saab, ei jaga enamus seda arvamust. Väga pikka aega elati ju ka maailmas, kus naistel oli kasutusväärtus ja naiste õigused on üsna uus teema

Meie kultuur on oma mõjult kõige domineerivam, sest arukamatel ei ole olnud erilist osavust oma maailmanägemuse meile pealesurumises. Inimese mõtlemise muutumise aluseks kõige võimsam asi on see, kui ma teadvustan, mida ma teen. Näiteks kui keegi kukub avalikult kokku ja tema ümber on palju inimesi, siis kiputakse appi mitte minema. Kui ollakse üksinda, siis minnakse tõenäolisemalt appi.

See tähendab, et kui sul on mõni tervisehäda ja sa tead enda kohta, et sina oled samuti see, kes appi ei lähe, siis viimaks oled sina ikkagi see, kes läheb appi, sest teistel on ka suhtumine „mina ju ei pea tegema“. Ehk kui me teadvustame, kuidas teistel kultuuridel on kombeks elada, võiks see olla esimene samm oma maailmapildi muutmiseks.

Mis puutub putukafarmidesse, siis inimene ei lähe lahendama toidukriisi läbi selle põhjuse, vaid me tahame koloniseerida uut liiki. Me oleme koloniseerinud kõik, mida annab, ja nüüd on järg putukate käes.

Muutuma peaks senine majandusmudel, sest praegune kasvupõhine majandus ei ole jätkusuutlik. Seda on juba väga palju maailma ülikoolides uuritud. Me saaksime minna üle teistsugusele majandusmudelile - näiteks tasaarengule. See on ilus utoopia, aga ainuke, mis meile pikaajaliselt elu tagab.

Alternatiiv on väga põhjalik ühiskondlik kollaps. Raske on näha väärikust kelleski, keda me ei tunne, me ei teagi, et ta on olemas, mis nägu ta on, mida ta teeb.

Lihtsalt sambliku vaatamisest ei piisa, kui keegi ei aita sul selgeks teha, millega tegu on, miks see seal on. Meil on inimesi, kes justkui elavad looduse sees ja kes kogevad hästi palju, aga kes ei saa mõhkugi aru. Väga palju õpime me looduse kohta koolis sel moel, et see on ainult teadmiste korrastamine -õpiku tekst, kus on öeldud, et asjad on nii, aga kogemine jääb puudu. See, mis jääb puudu, on aukartus - ja see võiks tekkida.

Kokkuvõtlikult: see viis kuidas meie siin maailmanurgas loodust näeme, on ainult üks võimalikest. Me kõik saame muutuda ja võiksime endale esitada küsimuse: kuidas mu maailm muutub, kui ma hakkan märkama aina rohkemaid liike, organisme ja ökosüsteeme enda ümber?

Artikkel valmis koostöös MTÜga Loomus ning põhineb Grete Arro tänavuse Arvamusfestivali „Õigus või õiglus?“ alal peetud ettekandel „Kas loomaõiguslus on tegelikult radikaalne?“