Kas saad aidata? Hukkamisohus koerad vajavad kiirkorras aedikuid

Koerad on pärit Läänemaalt ning nende senine omanik ei saanud loomadega enam hakkama. Vanuse ja agressiivsuse tõttu ei ole neile ka teisi potentsiaalseid kodupakkujaid kui MTÜ Aita Mind Koju, mis on siianigi peavarju pakkunud paljudele keerulise saatuse ja viletsa tervisega koertele.

MTÜ perenaine Irmeli Grönberg ütles, et koerad vajavad spetsiaalseid aedikuid, kust nad mingil tingimusel välja ei pääseks, et inimesi või teisi koeri rünnata. Ta on valmis ehitustöödega kohe alustama, ent palub heade inimeste abi, et materjali osta. Lisaks peavad koerad läbima veterinaari kontrolli.