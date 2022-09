Auto alla jäänud kiisu võitles end uuesti käppadele

Rummust leitud halvatud tagakehaga kiisu on ilmselt läbi elanud autotrauma ning leidmise hetkel oli vaid õhkõrn lootus ja usk, et ta veab välja ja jääb elama.

Uuemad uudised on tegelikult head, sest Rummu, kes hoiukodus kannab nime Triine, hakkas juba kassitoas näitama välja tohutut elutahet, püüdlusi ja üritas alalõpmata tagakäppi ikka ilusti alla saada. Käik füsioterapeudi juurde oli samuti edukas, sest vähe sellest, et anti lootust, et kiisu saab õigete harjutustega ilusti käpad alla, sai ta füsioterapeudi näol ka omale hoiukodu.

Triine laseb endaga harjutusi ilusti teha ning on otse loomulikult parima võimaliku hoole all. Ta kõnnib juba täitsa ise, mis on tõesti imede ime, kui võtta arvesse, millisena ta leiti. Kui tol hetkel oli probleem tema põiega ja ta ei suutnud ise urineerida, siis see enam probleemkoht ei ole. Manuaalselt ei ole vaja põit tühjendada.

Facebooki postituse all kirjutati Pesaleidjale, et nad peaksid sellise kassi piinad lõpetama ning selline pisara vägisi välja kiskumine abi paludes ajab inimesi oksele..

Pesaleidja ravijuht vannub, käsi südamel, et nad ei võta iial vastu otsust ühtki kassi piinata, kui kuulevad veterinaarilt selge sõnaga, et see on tema piinamine ja ta on valudes ega tule sellest olukorrast mitte kuidagi välja.

MTÜ on eelnevaltki kokku puutunud traumaloomadega ja enamik neist ongi tänaseks vikerkaare taga, sest vigastused olid ravimatud. Rummu aga ei olnud valudes ning juba kliinikus vudis pidevalt tagakäppadega, et näidata, et kõik ei ole kadunud!

MTÜ palus abi umbkaudu 1500 euro suurusjärgus kliinikuarvete tasumiseks. Annetusi kogunes 885 eurot, kuid puudu on veel 615, et saaks tema elupäästvad kliinikuarved tasuda, sest tõepoolest - tema elu on täielikult päästetud, samas kraavi jäädes ei oleks ta ilmselt järgmist hommikut näinud..

Kui sul on vähegi võimalust toetada, siis palun ole hea, ja tee valik alljärgnevast:

Püsiannetajaks on kõige mugavam hakata meie kodulehel olevate pangalinkide abil https://www.pesaleidja.ee/anneta/