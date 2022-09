ILSE BLOGI | „Aga ta on ju nii nunnu!“ Pärdikuks võivad reeglite puudumisel kasvada nii inimesed kui koerad

Kas ma ise eksin nende reeglite vastu? Otse loomulikult - ja kuidas veel! Ikka tuleb ju pähe mõte (mulle, mitte koerale endale), et nunnu kutsukene tahaks üht või teist ning pole kahju talle seda lubada. Oma taldrikust jäätist ma talle loomulikult ei sööda, aga teatav logedus, et luban tal mõnikord tugitooli oma külje alla pugeda, samal ajal, kui ise töötan, on hakanud maad võtma ning loomulikult mitte ilma tulemusteta.

Öeldakse, et taksi õpetamine on pea võimatu missioon - mitte, et talle teadmised pähe ei mahuks, vaid ta tõlgendab neid võimalikult omakasupüüdlikult. Piisas vaid ühest „no- hea- küll-tule-istu-siin“-korrast, kui Ilse lõi sellest endale meeldiva traditsiooni ja nõuab nüüd järjekindlalt (sellest omadusest ühel taksil teatavasti puudust ei tule) taga oma uut trooni.

Ometi oleks tal pehmet pinnast, kus mõnusalt, käpad püsti, vedeleda rohkem kui küll. Vahel istub ta tooli ootusärevalt juba enne mind, aga kuidas ma tekste trükin, kui küünarnuki peal on end sisse seadnud vorstkoer?

See on veel süütu näide: käsid tal maha minna, küll ta siis nördinud ilmel ka läheb. Tähelepanelikum tuleb olla situatsioonides, kus mõni võõram inimene arvab heaks teda peost toita: „aga ta ju nii tahab!“ Läheneb mõni heatahtlik lapsuke, viinerijupp peos, ja see on täiesti piisav olukorra eskaleerumiseks ning selleks, et sinu hoolega peetud distsipliin vastu taevast lendaks. Milline koer ei läheks lahkesti tema poole sirutatud käest seda ära napsama? Seega tuleb fookus hoida eeskätt inimesel, mitte koeral.

Koertekoolides sellest alustataksegi: need loengud ja treeningud ei hari mitte koera (muidugi on nunnu, kui ta oskab paari trikki, aga see pole ju esmavajalik), vaid peremeest, kes hakkaks mõistma koera psühholoogiat, mille esimene tõde on siiski see, et karjajuhiks koeral kasvada ei tohi lasta. Vastasel juhul väljub olukord kontrolli alt. Varsti oled sina see, kes tugitoolist ära kolib.