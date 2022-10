Sügis käes: 4 vahendit, millega tagada lemmiku tervis külmal ja niiskel ajal

Ksenia German ütleb, et esimene abivahend, mis aitab säästa neljajalgset sõpra külma ilmaga kaasnevate ohtude eest, on riided, millest meie kliimas on kõige olulisem vihmakeep.

„Niiske ja sombuse ilmaga võib looma karvadesse jääda niiskus, sinna võib koguneda mustus, mis loob soodsa keskkonna nahahaiguste, nagu seen või ekseem, tekkeks. See kehtib eriti pikakarvaliste lemmikloomade puhul, kuid võib ohustada ka lühikarvalisi lemmikloomi, seega on vihmamantel äärmiselt praktiline lahendus,“ KIKA esindaja.

„Erinevate siseorganite haiguste tõttu, mida jahe ilm võib esile kutsuda, on vihmamantlit vaja ka siis, kui ilm on kuiv, aga puhub tugev tuul. Kuna meie riigis on ilmad muutlikud, on vihmakeebist kasu igal aastaajal, kinnitab Ksenia German, lisades, et vihmakeebi alla on soovitatav panna ka teisi riiete kihte. Pikakarvalistele, külmematest kliimadest pärit koertele võib ka kõige külmema ilmaga piisata vaid vihmakeebist, kuid on tõuge, näiteks hurt või toy terjer, kelle jaoks on vihmakeebi alla vaja veel ka soojemat riietust. Seega neile tuleks keebi alla panna mõni soojem särk või kampsun.“