Võistluse lõpuni veel loetud päevad: aita lätlastele karusid tutvustada!

Koostöös Läti Loodusmuuseumiga toimub aasta looma fotovõistlus „Karul kõned kavalad“, kuhu saab veel 3. oktoobrini pilte lisada. Sobivad nii kaunid ülesvõtted kui rajakaamera fotod ja pildid tegevusjälgedest nagu karu sügamispuud, talvepesad ja punnid – eesmärk on kokku saada võimalikult hariva sisuga näitus.

Näitus karust läheb üles novembri keskel Ülemiste keskusse ning novembri lõpus ka Läti loodusmuuseumi – korraga on kaks toimumispaika, kuna korraldajate üks eesmärke on arendada kahe riigi looduskaitsealast koostööd ning loomade tundmist.

„Karud ei ole Lätis veel piisavalt tuntud, aga ka enam mitte täiesti tundmatud - neid elab meil nüüdseks 60-70 isendit. Kuigi karudest liigub Läti sotsiaalmeedias videosid ja fotosid, on nendega kohtumine lätlastele endiselt midagi väga erilist,“ arvab Läti loodusmuuseumi pressiesindaja Polina Šķiņķe. „Me loodame, et ühine fotovõistlus toob kaasa piisavalt pilte ja lugusid, mis avavad karu elu iseärasusi ning harivad inimest. Ja loodame, et ka lätlased saavad auhindade konkurentsis kaasa rääkida!“