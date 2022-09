Elustada hiirt või viia rott arstile: loomaarmastajad päästavad ka kahjurite elusid

Esimeseks abivajajaks oli Nõmmelt keset tänavat verise peaga leitud rott. „Kui rott meie vabatahtliku juurde jõudis, oli näha, et tal silm lausa ripub peast. Loomake sai viidud veterinaari vastuvõtule, et päästa mis päästa annab. Kahjuks oli olukord silmaga niivõrd halb, et veterinaariga roti edasise elu võimalusi arutades jõuti arusaamale, et isegi kui tema silm välja opereerida, oleks tema ellujäämise võimalus siiski üsna väike. Kahjuks tuli seekord langetada otsus sedapidi, et aidata rotil tema piinast vabaneda, ning lasta tal pilvepiirile minna. Kurb valik, aga nüüd on tal kergem,“ kirjeldas ühing sotsiaalmeedias.