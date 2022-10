Dom Perignon, Oops, I Did It Again ja Eesti Vaim: kuidas tõukoerad omale uhked nimed saavad?

Elo koerte esimene pesakond sündis 2008. aastal. „Alguses ma tähestiku loogikat ei kasutanud ja esimese pesakonna teemaks olid hoopis tähtkujud ladina keeles,“ selgitab Elo. „Küllap see idee tuli kenneli nimest. Seal olid näiteks Põhjatäht Ursa Major ja Ursa Minor, Põhjatäht Lyra ja Andromeda. Teisel pesakonnal olid loodusnimed, Jäälill, Kastepisar, Lumetorm, Tuisuiil.“

Alates kolmandast pesakonnast hakkas ta lähtuma koerakasvatajate hulgas levinud praktikast ehk tähestikust, et oleks mingi pidepunkt. „Kuna me mehega oleme väikestviisi gurmaanid, siis C pesakond sai nime kuulsate šampanjamajade asutajate järgi: Dom Perignon, Nicolas Ruinart,“ toob ta näite.