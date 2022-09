Varjupaigad üle Eesti tähistavad musta kassi kuud

Põhjuseid, miks just mustad kassid varjupaikades oma uut kodu kõige kauem ootavad, on mitmeid. „Eestlane kipub olema vahel veidi ebausklik. Endiselt on levinud uskumine müütidesse justkui tooks punane kass majja rikkuse ja kolmevärvilise kasukaga kass õnne. Must kass aga olevat maagiliste võimetega nõiakass, kes toob kaela õnnetuse. Tänapäeva sotsiaalmeedia ajastul mängib kindlasti rolli ka see, et süsimustast kassist on keeruline head pilti saada. See, et must kass ei ole piisavalt fotogeeniline, ei tee temast aga kuidagi halvemat kaaslast,“ lisas Mõisamaa.