Psühholoog selgitab: kas vaimse tervise murede korral võib toetuda neljajalgsele?

Lemmikloomadega tegelemine on vaimsele tervisele hea, sest juba tegelemine ise annab päevadele tähenduse. Keegi vajab mind, keegi jääks minuta hätta, lihtsalt on vaja anda loomale süüa, vahetada liiva või jalutama minna...väiksed ja väga praktilised aga absoluutselt vajalikud asjad, millest vahel piisab, et hommikul elu mõtte üle liiga pikalt voodisse mõtisklema ei jääks.

On ka leitud, et koerad tajuvad omaniku stressi lausa üle 90% täpsusega (sest stressis inimese hingeõhk, higi jne on koerale tohutu infoallikas). See, et lemmikud üldse oskavad „lugeda“ inimese kehakeelt ja hääletooni ja sellele reageerida, annabki meile põhjuse rääkida soojalt sellest, kuidas õige sõbraga pole sõnu vajagi.

Lemmikloomade olemasolu on seotud ka madalama vererõhuga, ütlevad aastakümnetepikkused uuringud. Patsutamine, paitamine, sügamine, mängimine – kõik need tegevused aitavad ka üleüldse stressi vähendada – juba viis minutit sõbraliku elukaga suhtlemist vähendab stressihormooni kortisooli taset sügaja organismis.

Tõepoolest, lemmikloomade kasulikkust vaimse tervisega seoses on palju uuritud. Eks sellest tingitult on maailmas ja Eestiski üha rohkem nii teraapiakoeri ja hobuteraapiat. Kasu vaimsele tervisele algab juba füüsilisest tervisest. Kui majas on koer, siis liigutakse rohkem ja regulaarselt. Müratakse, joostakse, matkatakse ka - vaba aja veetmise viiside üle aru pidades on värskes õhus ja koos lemmikuga ette võetavad tegemised loomasõprade nimekirjades päris ees.

Kui meel on must ja murelik, olemine nii üksildasevõitu – kas tuleks minna psühhiaatri või psühholoogi juurde? Aga ehk hoopis hakata mediteerima? Või võtta hoopis lemmikloom, muhe vähem või rohkem karvane tegelane, kes oma olekuga tuju paremaks teeb? Lemmikloomad on vahvad ja naljakad, nad ju teevad meele rõõmsaks – kassipildid sotsiaalmeedias ja koerafilmid kinodes on kindel hitt - seega miks mitte?

Kohustuslik rutiin, mida loom vajab, on vahel väga abiks neile, kes vajavad tegutsemiseks just välist signaali, et midagi on tingimata tarvis teha. Kui muremõtteis inimesel on tunne, et ta ei saa millegagi hakkama, siis vahel hakkab parem juba sellest, kui tuletada meelde: koeraga jalutasid? Hunnikud korjasid naabri värava eest ju ka üles? oled olnud kodu päeva hooles, et joogikausis oleks ikka värske vesi ja hommikul panid toidukausi ka täis?

Lemmikloom annab ka tunde, et ometi on olemas keegi, kes ei mõista hukka, ei kritiseeri – hoolimata sellest, kas tööl jäi aruanne esitamata või ütlesid ülemusele ebameeldivat tõtt näkku. Ta ootab ikka, liputab tervituseks saba või lööb nurru või tunneb su lihtsalt ära ja tuleb natuke lähemale – kes kuidas. Sa võid temaga rääkida, aga ei pruugi – ta ei pahanda ka vaikuse ja mitte täpselt õigelt valitud sõnade peale (selles seisneb ka nn lugemiskoerte fenomen: lugema õppiv laps vajab rahulikku ja sõbralikku olendit enda kõrvale, aga innukas-närvilised vanemad kipuvad õpetama ja vahel lausa pahandama).

Lemmikloom pakub ka ohtralt võimalusi argimured kõrvale visata – olgu siis temaga mürades, tema – meie meelest- naljaka käitumise üle naerdes või lihtsalt ta tegemisi jälgides. Aga suur kasu on sellestki, kui kogeme seda, kuidas teine olend elabki just selles hetkes. Ta ei muretse eilse päeva ebaõnnestumiste pärast ega selle pärast, mis juhtub ülehomme, ta lihtsalt on. Ja paneb sedasi meidki meelde tuletama, et vaimse tervise jaoks üks olulisi oskusi ongi just see: hetkes olemine, hetkele keskendumine.

Vaimse tervise muredega käib tihti kaasas ka see, et suhtlemine teiste inimestega tekitab ebakindlust. Millest kellegagi rääkida, kuidas üldse juttu alustada ja kellega – aga kui saame teada, et teisel inimesel on samuti kodus mingi elukas on kohe jututeema võtta. Üks räägib oma iguaanist, teine buldogist.