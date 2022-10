Kas saad aidata? Pätu pole veel valmis hüvasti jätma

Pätu on kass, kes on oodanud oma päriskodu Pesaleidjas juba aastast 2018 - pea neli aastat ootamist, mis on kaasa toonud omajagu stressi ja pingeid, pole olnud kerge.

Tõrvast, MTÜ suurimast hoiukodust Tallinnasse sotsialiseerima kolinud vaid nelja-aastasel Pätul avastati kahjuks FIP (kasside nakkuslik kõhukelmepõletik). Jah, seesama kuri ja paha FIP, millele veel mõnda aega tagasi maailmas ravi ei olnud. See diagnoos tähendas surmaotsust..

Isegi praegu, kui on olemas ravi, oleme olukorra suhtes äärmiselt nördinud. Vahetult enne kurvastavaid uudiseid oli näha suurt potentsiaali, kuidas Pätu just tegi esimesi samme, et anda inimesele võimalus ja õppida teda usaldama. Ta on tõestanud meile end kordades vastupidavamana kui nii mõnigi teine kass ja seepärast näeme, et võitlus tema nimel on igati õigustatud ja õige.

Ainult, et FIPi ravi on röögatult kallis.

Kuid nähes, et Pätu pole valmis meiega veel hüvasti jätma, otsustasime kassipoisile anda võimaluse ning võtsime ette veel suurema väljakutse kui pelgalt kassi sotsialiseerimine.

Selleks on FIPi ravi, mille summa kokku on suurem kui hetkel Eestis ühe kuu keskmine palk. Tänaseks on kõik need summad, mida on panustanud Pätu esimene ja praegune hoiukodu koostöös MTÜ-ga, poisi ravimiseks kõike seda väärt olnud! Näeme, et Pätul on soov ja tahe tulla sellest välja VÕITJANA! Tema seisund paraneb iga hetkega ning et meil on olnud teisigi kasse selle ravil ning tänaseks täielikult paranenud, süstib see meisse lootust tohutult!

Niisiis olemegi jälle selles punktis, kus uudised on tegelikult pigem positiivsed, lootustandvad ning meie südames on soojus, et Pätu jätkab meiega. Paraku meie rahaline ressurss on tühjaks jooksnud..

Meil on puudu veel 800 euro jagu rammu, et jõuda Pätuga õnnelikku finišisse ja me väga tahaksime anda talle selle võimaluse. Kogu ravi sisaldab nii ravimeid, kliinikuvisiite, analüüse kui muud vajalikku, et Pätu saaks elule turgutatud.