Kassipoegadest jäi ellu ainult tema: Jõgevamaa suurpõleng nõudis hulga loomade elu

Raskeid põletushaavu sai tuleõnnetuses kassipoeg Rääbu, kes Eestimaa loomakaitse liidu abiga Tartusse maaülikooli kliinikusse toimetati. „Kõige kurvem on see, et kliinikusse viimise asemel jäeti piinlema ja viidi kellegi tädi juurde,“ lausus liidu lõuna piirkonna juht Kristi Metsa. „Ta kakas alla, kähises ja oli apaatne. Arst arvas, et käpad on nii põlenud, et nende osas pole isegi tundlikkust ja see hingamisteede kahjustus on väga valus.“