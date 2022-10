Baltikumi koerad ja lemmikloomatooted naudivad USAs edu

„Ameeriklased suhtuvad loomadesse väga teadlikult ja vastutustundlikult, mis loob trende kogu maailmale. Uued trendid tulevad turgudele just USA-st ning see, et oleme sellele turul nii kõrgelt tunnustatud, näitab, et meie filosoofia sobib sinna.

See näitus, selle edu ja klientide rohkus kinnitasid vaid seda, et Ameerika inimesed mõistavad, et lemmikloomade karva ja naha tervis on sama oluline kui nende enda oma. Meil on hea meel, et see arusaam on jõudmas ka Eestisse ning üha rohkem omanikke valib hoolega kosmeetika-, karva- ja nahahooldustooteid ning groomer’eid, kes mitte ainult ei järgi lõikestandardeid, vaid suhtuvad oma töösse vastutustundlikult ning soovivad looma aidata.