TAHAKS KOJU | Kus on Baffi telekas ja loodussaated?!

Baff on väga sõbralik ja ääretult aktiivne noor kassipoiss, kes naudib üle kõige tähelepanu keskpunktis olemist.

Baff tolereerib teisi kasse, ta ei ole tülinorija, pigem on ta väga seltsiv ja mänguhimuline tegelane. Ta unistab kodust, kus on palju ruumi, et ringi joosta ja jahtimismänge mängida. Kindlasti ei ütleks ta ära ka ühest mõnusast aknalauast, kus nurrudes ja lebotades loodussaateid vaadata.