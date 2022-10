Sviit, reiki ja gurmee: eestlastegi hulgas armastatud kuurort pakub koertele tipptasemel luksusteenuseid

Tiny Dog Hoteli asutasid José Antonio Canales ja tema naine Antoinette ning nagu nimigi viitab, on tegu väikest kasvu koertele mõeldud majutusettevõttega. Klientide kehakaal peab jääma alla 8 kilo ja kõrgus alla 30 sentimeetri.

Reiki kaudu vähendatakse koera ärevust, samuti on talle ette nähtud jalutustiir ümbruskonnas. Üks öö hotellis maksab 23 ja pool eurot, spa-protseduurid vannis omakorda 43 ja pool eurot. Lisateenused on eraldi tasu eest. Vajadusel on võimalik tellida ka loomatakso, kes koeri edasi-tagasi toimetab.