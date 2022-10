Mure leiab leevendust: Lasnamäe alustab täna rottide tõrjumist

„Meie poole on pöördunud mitmed elanikud murega, et mõnedel aladel on palju rotte. Rotid on küll osa meie faunast, kuid kui nende populatsioon muutub liiga suureks ja elanike jaoks häirivaks, siis paraku tuleb võtta ette karmimaid meetmeid, mida me ka teeme,“ ütles Lasnamäe linnaosa vanem Julianna Jurtšenko.

Ta lisas, et kuigi valitud on avaliku ruumi jaoks maksimaalselt turvaline deratiseerimise viis, siiski vältimaks ebameeldivusi, peaksid elanikud ise olema mõni aeg tähelepanelikumad, eriti lemmikloomadega jalutades.

Deratiseerimine toimub alates 6. oktoobrist kolmel alal: Meeliku piirkonnas, Vormsi rohealal, k.a mänguväljakul ning Paasiku rohealal, k.a mänguväljakul. Aladele paigaldatakse tõrjekastid jm vahendid, mida kasutatakse tõrjeks, need on märgistatud ilmastikukindla infolehega, et välistada mürgi sattumist loomade või inimeste kätte.

Deratiseerimist korraldatakse eeskätt ohutuse tagamiseks. Kuna rotid toituvad prügikastide ümbruses või ka kompostihunnikutes leiduvatest toidujääkidest, levitavad nad hulgaliselt haigusi, nt leptospirrosi, salmonelloosi, kolibakterioosi, Well’i tõbe ja tuberkuloosi, ka võivad nad inimestele edasi kanda teisi parasiite: kirpe ja puuke ning muid ebameeldivaid putukaid. Kui rotid satuvad elektrijuhtmeid närima, võivad nad põhjustada isegi tulekahju. Rääkimata sellest, et nakatavad hirmsate haigustega ka pere lemmikloomi.

Kõige parem viis rottide vastu on siiski ennetus. Rottide arvukus on sageli seotud inimtegevusega. Mida vähem on prügi tänavatel, lahtiseid ja auklikke prügikonteinereid, seda vähem tõenäoline on, et rotid asuvad sellesse kohta elama.