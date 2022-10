Sellisel juhul koerad käituvadki nii, et ületavad piire pidevalt. Teisiti ei saakski see olla kui inimene ei ole koerale õpetanud piire selgeks. Kuna inimene on koera toonud elama enda loodud keskkonda (linnakeskkond, siseruumid, koerte aedikud kus puudub taganemisvõimalus jms), mis sageli on koertele ka arusaamatu ja stressoreid täis, siis ilma õpetamata on tänapäeval rahulikku ja turvalist elu koertega keeruline saavutada.