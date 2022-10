Kas saad aidata? Valulikud haavandid takistavad emata kassilaste kosumist

Umbkaudu augusti alguses ilmavalgust näinud kassilapsed Bibi, Bingo ja Bruno on ühed väikesed vaprad võitlejad. Et tegu on pisikeste kassilastega, kes on ilma emata, siis on nad algusest peale olnud kõrgendatud tähelepanu all, mis sisaldab endas ka igapäevast kaalumist.

Nii märkasidki vabatahtlikud poolteist nädalat tagasi, et olenemata sundtoitmisest võtavad nad siiski kaalus alla. Bibi oli kõige õnnetum - värises ülekere nurgas õnnetult, oli samas loid ega tahtnud ka kontakti.

Kõikidel hirmudel oli põhjus kohe olemas - kohe kliinikusse!

Nii viibiski Bibi mitu ööpäeva statsionaaris. Tema organismis suuri probleeme õnneks ei leitud: väike aneemia, mis käib isutuse ja kaalulangusega käsikäes, palavik. Nii kui kiisupoiss iseseisvalt sööma hakkas, sai ta tagasi kodusele ravile ja jätkati antibiootikumiraviga.



Nüüd aga avastati järjekordse lisatoitmise ajal, et vähe sellest, et Bibil oli tekkinud üleöö nohu, on kõigil kolmel vennal suus ka haavandid. „Eks me teame, mis on tõenäolised diagnoosid, kuid me ei ole veterinaarid ega pane huupi kellelegi ravi peale, seega enne selle diagnoosi teada saamist tuleb teha vajalikud proovid ning paneelid nii nohu kui ka haavandite tõttu.“

Haavandid on üks kole, paha ja valus mure. Kujutage korra ette, et suur osa teie keelest on kaetud marraskil haavadega - kas teil oleks söögiisu või tahtmist kellegagi suhelda, mängida? Nii on ka pisikeste vendadega. Nad küll pealtnäha on vaprad ja tublid, pisut tunnevad huvi ka toidu vastu, ent olukord ei ole neile kindlasti mugav ega valutu..



Niisiis ollaksegi tupikus.

Bibi mitme ööpäevane statsionaaris viibimine on toomas õige pea umbes 900-eurost arvet. Ja nagu sellest veel vähe oleks, siis käisime andmas proove ning analüüse, et need laborist meile vastused tooksid, teadmaks mis nakkushaiguseid need pisikesed kiisulapsed kannavad ja kuidas me neid kõige kiiremini aidata saaksime.

See kõik käib MTÜle taas üle jõu.