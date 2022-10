Hiljuti lasteraamatu „Lahedad loomad“ avaldanud lauljanna Anne Velli tunnistab, et ei jookseks iga võõrast looma tänaval või pargis nunnutama. Tema südame on hõivanud farmiloomadeks peetavad oinad, kanad ja pullike, keda ta oma Harjumaa kodus peab ning kes on andnud ainest ka raamatu ja lasteetenduste loomiseks.