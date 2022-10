ILSE BLOGI | Õuduste öö Rocca al Mares ehk taksi avalik vabandus

See juhtus ühel kõhedal septembrilõpuööl Haabersti linnaosas, Rocca al Mares. Nimelt oli taks mõneks päevaks usaldatud lapse hoolde (laps= kohe 17-aastaseks saav inimene), aga viimase rebaste retsimise pidu ja sellele järgnenud aftekas venisid oodatust pisut pikemaks, nii et Ilsel tuli omapäi veeta ka mõned pimedad tunnid.

Seda pole varem juhtunud ega hakkagi juhtuma, kuna tulemused on nüüd käes. Lisaks sellele, et tütar kodust ära oli, unustas ta lahti ka magamistoa akna. Minul on piisavalt kujutlusvõimet, et manada silme ette kaadrid sellest, milliseks kõlakojaks võib kortermajade vaheline ala sellisel juhul muutuda. Ega siis taks ei klähvi nagu mõni nähvits, tal on korralik, urukoerale sobiv kontra-alt. Keda selline asi ei häiriks? Oleksin ka ise tulivihane, kui magada ei saaks.