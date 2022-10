Harjumaal sõiduteel ekselnud hiiglaslik lambakari pääses õnnetusest tänu politsei sekkumisele

Kohale jõudes märkasid patrullekipaaži liikmed, et kaks lammast on kraavi kinni jäänud. Appi kutsuti ka Muuga Päästekomando ekipaaž. Üheskoos osutati lammastele elupäästvat abi ning tõsteti nad mudast välja.

Seejärel karjatati 150-liikmeline kari koos omanikuga karjamaale tagasi. Selgus, et lambad olid karjamaalt põgenema saanud ning seigelnud koguni kahe kilomeetri kaugusele.

„Õnn, et neid märkas kodanik, kes helistas häirekeskusele ja vilgutas tulesid teistele juhtidele selleks, et nad ettevaatlikud oleksid. Aitäh Sulle, Ants, et märkad ja hoolid!“ kirjutab politseijaoskond ühismeedias.