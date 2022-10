Et fotole ei jääks vaid tume laik: kuidas edukalt pildistada musta kassi?

Väldi looma tagant paistvat valgust. See reegel kehtib eriti just musta looma pildistades. Kui valgus paistab looma tagant, on kontrast nii suur ning (telefoni) kaameral on keeruline leida looma näost fookuspunkti, millele teravustada ja fookus sättida. Aknast tuleva valguse kasutamine on väga hea mõte, kuid veendu, et lemmiku nägu oleks suunatud valgusallika poole.