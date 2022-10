Kas teadsid? Just see liigutus viitab su koera kõrgele intelligentsitasemele

Su koer pöörab pea viltu, kui temaga räägid? Palju õnne! Hiljutise uuringu kohaselt jätavad sellised koerad näiteks sõnu paremini meelde kui nende liigikaaslased, kes su jutule ei reageeri. See tähendab, et neil on n-ö keskmisest arenenum verbaalne võimekus.