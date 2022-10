Kilekotti ja piinlema: Lääne-Virumaal teeviida külge riputatud kassipoegadest üks suri

Kuna tegemist on võsastunud alaga inimasustusest kaugel, oli tõenäosus kasside leidmiseks kaduvväike. Õnneks jäi see siiski suvilasse sõitnud inimese teele.

„Neil olid silmad vaevu avanenud, kõige väiksemal ja viletsamal vaid üks silm, lisaks leiti tal ka sabaluu murd,“ rääkis Eestimaa Loomakaitse Liidu lõuna piirkonna juht Kristi Metsa. Nõrgima kassipoja elu ei õnnestunud päästa, kuid kaks pisikest jätkavad veel vaprat võitlust vabatahtliku kodus. „Järeldusi saab teha ehk nädala pärast. Loodame, et nad peavad vastu. Ega ei oska ennustada, kas neil mõni haigus välja lööb.“

Metsa sõnul ei ole mingit lootust välja selgitada, kes julma teo toime pani. „Tegelikult peaksime kõik vaatama peeglisse ja küsima, mida mina olen teinud selleks, et kasside olukord kontrolli alla saada. Meil kõigil on kuskil mõni tuttav, naaber, naabri tuttav kuskil maal jne, kes tegelikult pole kasside steriliseerimisest kuulnudki ning kassidega rebaste söötmine on asi, mida võetakse väga loomulikult,“ tõdes ta. „Need tillukesed, vaevalt kümnepäevased, kassipojad tundsid vägagi, mis nendega tehti. Enne surma pidi tilluke kehake taluma pikalt külma, nälga ja valu.“