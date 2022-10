Kas saad aidata? Bert kaotas melanoomi tagajärjel silma

Ega järgnev ei olnud suur üllatus, sest oli arvata, et Bert peab minema silma eemaldama. Küll aga oli vaja eelnevalt lokaalne põletik ravida, et eemaldus saaks toimima ning et Bert on ikkagi juba härrasmees, kes on elanud liiga kaua kassitoas, vajas ta ka korralikke vereanalüüse ja uuringuid, et teaksime, et temaga kõik hästi läheb.