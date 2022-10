Bioloog: „Pidin toolilt maha kukkuma, kui esimest korda pardi peenist nägin!“

„Mis emastest saab?! Kuhu see mahtuma peaks?“ oli tema esimene küsimus, kui ta ühe pardi tohutu suguelundiga tutvust tegi. „Pidin peaaegu toolilt maha kukkuma, kui seda nägin!“ Tema sõnul võib pardi peenis paisuda lausa 20 sentimeetri pikkuseks, mida on üsna väikest mõõtu linnu kohta palju.

Kolumbia päritolu ja Mount Holyoke ülikoolis praktiseeriv teadlane ostis Inglismaalt Sheffieldis asuvast farmist kaks isaslindu ja kaks emaslindu, võrdlemaks nende suguelundite suurusi. Emaste partide tupp näeb tema sõnul välja nagu hiiglaslik rasvane labürint.

Brennani sõnul kannatavad emaslinnud sageli isaste vägistamise all - kui viimased paarilist normaalsel teel ei leia, muutuvad nad agressiivseks ja võivad emase isegi tappa. Seetõttu on emaste suguelundid hakanud kohanema olustikuga ja muutnud oma kuju keerulisemaks. „Lõpuks saame aru, et emased võidavad ikkagi lahingu. See on superfeministlik lugu,“ märkis ta.

Yale`i ülikooli teadlane Richard Prum, kes on koos Brennaniga töötanud, lisas, et emapartide tupe ehitus on kohandunud just niisuguseks, et neid vägistada ei saaks. Selle lihased on valmis ka isase sperma välja lükkama ning emaste silmis on eelis hoopis väiksema peenisega isastel.

Emasloomade genitaale on ajaloo jooksul uuritud väga vähe - kõigest 8 protsenti loomaseksuaalsuse uuringutest on pühendatud neile. Seega ei jää partide vagiinade teema Brennani viimaseks tööks, ta on juba süvenemas näiteks ka delfiinide sookäitumise saladustesse.

Allikas: El Pais