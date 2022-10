Kas karudel läheb tõesti Eestis kitsaks? Mõmmikuid kohatakse nii linnas kui saartel

Sel nädalal kinnitas Eesti Jahimeeste Selts, et Vormsil jäi rajakaamera ette karu ning jahimehed leiavad, et mesikäppadel on mandril sedavõrd vähe ruumi, et tuleb hakata saartelt ulualust otsima. Spetsialistid jäävad siiski teistsugusele arvamusele, pealegi pole karude rännet Eestis uuritudki.