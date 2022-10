TAHAKS KOJU | Minxy must kasukas on ta pikaks ajaks varumeheks jätnud

Tegemist on 3-aastase kassiga, kes varjupaigas veetnud juba üle aasta. Ega tegelikult ei olegi Minxyl mitte midagi viga, aga on ju teada, et musta värvi kasse ei taheta eriti võtta ja nad ootavad varjupaikades oma uut kodu kõige kauem. Nii ka Minxy. Tema suurim soov on leida päris enda inimene, keda ei hirmutaks kassi musta värvi kasukas ja kes näeks, kui suurepärane iseloom sellel kiisupreilil on.