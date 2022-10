Puukapjadelt maha ja igaveseks dieedile: haigena maas lamanud hobune püüab uues kodus jalgadele saada

Mitu nädalat abitult maas lamanud Tomi piinles leidmise hetkel laminiidi käes. See on raske kabjahaigus, mida sageli põhjustab liigselt söödud värske rohi, mis omakorda ülekaalu tekitab.

Reedel sai Tomi sepa abiga puukapjadest vabaks. „Nüüd peab hoolega jälgima, kuidas ta omadel jalgadel toime tuleb. Lihtne see ei ole, sest kabjad on ikkagi väga kahjustatud,“ räägib Tomi uus perenaine Tiiu Kõnd. „Meie jälgime ranget, arsti poolt ette kirjutatud dieeti, heinamaale ta ei pääse, maiustusi ei saa. Kaalun hoolega nii teda ennast kui heina.“

Selline kord peab kehtima eluaegselt. Ainuke, mida hobune lisaks saada tohib, on lakukivi, samuti seisab tal ees mineraaliämber. Kuna värske rohi on keelatud, hakkab ta viibima liivakoplis, mis laminiiti põdevale loomale liikumise tõttu samuti kasulik on.

Tomi rõõmuks on tema naabriteks Kruusa talus samuti omanikelt võõrandatud ponid, keda ta tallis oma aedikust uudistada saab. Kristi Metsa sõnul on hobune loodud karjaeluks ja üksiolek mõjutab nii vaimset kui füüsilist tervist. Kruusa talus tal sellega probleeme ei teki.

„Ta on kõige sõbralikum hobune, kellega kunagi kohtunud olen. Ta ei ole kunagi kedagi näksanud, hammustanud ega löönud,“ kiidab Tiiu Kõnd oma hoolealust. „Meid aidanud sepp Veiko Uuk ütles, et sellel hobusel on meeletu elutahe, säragi on silmis!“