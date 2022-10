Eriti loomasõbralik: sellel eestlaste poolt armastatud saarel elab koeri rohkem kui lapsi

Tenerifel on koeri rohkem kui lapsi. Täpsemalt on saarel koeri kaks korda rohkem kui kuni 14-aastaseid lapsi. Olukord on sarnane Tenerife kõigis omavalitsustes.



Kanaari saartel on kokku registreeritud 592 322 mikrokiibiga koera (101 043 on jahikoerad ja 27 833 kuulub ohtlike tõugude hulka). Neist 234 338 elab Tenerifel. Seetõttu pole ka üllatav, et provintsis on rohkem veterinaararste (588) kui lastearste (160). Näiteks maapiirkondades nagu Vilafloris, Aricos, Arafos, Fasnias, El Rosarios, El Tanques ja Teguestes on iga kahe elaniku kohta üks koer (jahikoeri arvestamata).



Tänavu registreeriti viimase kaheksa aastakümne madalaim sündide arv. Tenerifel oli 1975. aastal naise kohta keskmiselt 3,2 last, eelmisel aastal ei küündinud see näitaja isegi ühe lapseni (0,88), mis on Euroopas üks madalamaid keskmisi.