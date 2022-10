Kassist emalendur sundis Saaremaa elanikke puud langetama

Päästeamet olevat kohal käinud, redel olevat lühikeseks jäänud, kassi üritati veega alla hirmutada, aga tulemuseks oli see, et paanikas loom ronis veel kõrgemale. Turvakodu pöördus taas Häirekeskusesse ja Kihelkonna komando abiga toimetati noor, umbes viiekuune kiisu kliinikusse tervisekontrolli.

„Selgus, et pisi-Lia oskas päris palju tüli tekitada - tema pärast võeti varasemalt, enne Päästeameti sekkumist isegi üks puu maha ja saadi ta korraks maapinnalegi, aga paanikas kassike põgenes kiiresti uue puu otsa, kust siis Päästeameti mehed ta teisel katsel õnnelikult kätte said. Kolmanda katse ennetamiseks lubasime meestele, et võtame kassikese enda hoolde,“ kirjutab turvakodu ühismeedias.