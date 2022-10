Eesti loomakaitsjate abi Ukrainale: auto ja 170 000 eurot

ELS on saanud Ukraina loomade aitamiseks annetusi suurannetajalt Ameerika Ühendriikidest kui ka Eesti inimestelt. Annetuste eest on aidatud mitmeid loomakaitse organisatsioone Ukrainas - UAnimals, Happy Paws, UPAWS ja Kharkiv „Together“.

Lisaks korjas Selts annetusi Ukraina Väikeloomaarstide Seltsile. „USAVA on hetkel ainuke organisatsioon, kellele on ELS eraldi annetusi kogunud. Peamiselt oleme suunanud inimesi annetama otse Ukraina organisatsioonidele, kuna nii jõuab abi kiiremini nendeni. Suures osas oleme aidanud Ukraina loomi USA suurannetaja toel, kellel endal puudub kontakt Ukraina organisatsioonidega ja seetõttu palus meil olla nende annetuse vahendajaks,“ kommenteeris ELS juhatuse liige Geit Karurahu.

Kõige suurem asi, mis seni on Ukraina loomade heaks annetatud, on auto organisatsioonile Happy Paws. „Happy Paws oli mure, et kahjuks ei ole organisatsioonil transporti, millega varjupaikadesse annetatud toitu ja muid vahendeid tuua. Sobiva auto leidmisega nägime palju vaeva, kuna Ukrainast kohapealt ei õnnestunud autot sellel hetkel saada. Üritasime koos Happy Paws-iga organiseerida autot Poolast, kui ka Austriast, kuid ei õnnestunud kummaski. Olime juba valmis soetama auto Eestist ja sellega kasvõi ise Ukrainasse sõitma, kuid vahetult enne õnnestus organisatsioonil leida kohapealt vahendaja, kes auto Ukrainasse tellida sai. Tellimine võttis küll kaua aega, kuid nüüdseks on auto juba kuu aega Ukrainas ringi vuranud ja varjupaikadesse toiduannetusi viinud,“ lisas Karurahu.

Mitmete tuhandete eest on aidatud ka loomi, kes on põgenikega Eestisse tulnud. Kõige rohkem on Selts aidanud tasuda loomade vaktsineerimiste ja lemmikloomapasside eest. Kuid on ka loomi steriliseeritud või kastreeritud ning on olnud ka õnnetusi ja ootamatuid haigusjuhtumeid, mille ravi eest on ELS tasunud.