Kas saad aidata? Muhe härra Trompet kaotas suutäie hambaid

Kohe oli näha, et tegu on tohutult sõbraliku kiisuga, kes armastab seltsimist inimesega ning paitamist, ent miski tegi talle valu ja muret..

Nagu ikka on tänavakiisude suureks murekohaks hambad, sest söögipoolis pole kvaliteetne ning tihti hakkab hammas peale ka sellele, mis just söögi alla tegelikult ei kvalifitseeru.

Nüüd on Härra Trompet hambutu, sest see oli tohutu suupõletiku kontrolli alla saamiseks kohustuslik, sest hambaid alles jättes paraku põletik ei taandunudki hetkekski.

Täna on Härra Trompet õnneks ühes parimas hoiukodus, kellel on ka varasemalt suuprobleemidega hoiukiisudega kogemusi ning teame, et Trompet saab õiget tähelepanu, ravi ning märkamist. Nii oligi vahepeal kiisuhärra kohe peale kolimist päevakese tilguti all, et natuke tervist turgutada ja jõudu koguda.