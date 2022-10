Kas ka inimene peaks kartma: mis on kasside FI-viirus ehk kassiaids?

FIV-viirus on levinud nende kasside seas, kes käivad õues ja eriti just noorte isaste kastreerimata kasside seas. Seda viirust kannavad 1-5% kassidest ja see jääb nakatunud kassi organismi eluks ajaks.

Varjupaikade MTÜ Loomade heaolu keskuses on olemas lausa eraldi FIV-positiivsete kasside tuba, kus hetkel elab üheksa kassi. Tegemist on väga armsate, elurõõmsate ja mänguliste kassidega ning me soovime anda ka neile võimaluse leida kodu!

„FIV on kasside immuunpuudulikkuse viirus. See sarnaneb inimeste HIV-viirusele ehk tekitab immuunsuse puudulikkust. See võib küll kõlada natuke ehmatavalt, aga tuleb meelde jätta, et FIV-viirus ei ohusta inimest ja ei ole inimestele nakkav, see on ainult kasside liigisisene haigus. Mitmed uuringud on näidanud, et FIV-positiivsete kassidele eluiga ei ole lühem võrreldes FIV negatiivsetega. Väljaspool organismi elab haigustekitaja väga lühikest aega. Viirust ei ole võimalik edasi kanda näiteks kassi paitades. Kindlasti ei tasuks karta sõna FIV-positiivne kass - anname ka neile võimaluse leida oma kodu ja oma inimesed!“