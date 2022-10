Vesised silmad ja punetav nahk: kuidas toime tulla koera toiduallergiaga?

Koerad, nagu ka inimesed, võivad olla allergilised. Üks levinumaid lemmikloomaallergiate käivitajaid on toit või õigemini selle teatud ained või koostisosad. Kui omanik eirab oma lemmiklooma allergia sümptomeid, võivad need pikemas perspektiivis kaasa tuua ka muid terviseprobleeme.

Peamised allergeenid toidus on gluteen ja mõned valgud

Ksenia German ütleb, et võivad lemmikloomade allergia põhjuseks olla mitmesugused sisemised või välised ärritajad, näiteks infektsioonid, ravimid, kosmeetikavahendid või isegi mänguasjad, kuid tavaliselt on peamiseks põhjuseks toit, täpsemalt teatud valgud ja gluteen.

„Gluteeni on palju teraviljatoodetes ja samuti raskendab see seedimist, sageli tuleb inimestel sellest loobuda ning koerte organismi mõjutab see peaaegu samamoodi. „Kana- ja veiselihapõhine sööt, konservid ja hõrgutised sisaldavad palju valku, mis põhjustab loomadel sageli allergilisi reaktsioone, mistõttu tuleb otsida söödaalternatiive“, märgib Ksenia German ja tutvustab statistikat: peamised allergeenid on veise- ja sealiha, nisu, piim ja selle tooted – need põhjustavad tervelt 68% allergiajuhtudest, 25% allergiatest on seotud kanaliha, kanamunade ja sojaga ning ülejäänud 7% allergiatest põhjustatud muudest toodetest.

Lemmiklooma keha negatiivse reaktsiooni vältimiseks on samuti väga oluline mitte jagada temaga toitu meie endi laualt: „Koertel on tundlik seedesüsteem, mistõttu inimese toit võib neile tekitada allergiat, kõhuvalu või sooleprobleeme. Seetõttu on oluline, et toidaksite oma neljajalgset sõpra ainult talle mõeldud toiduga – tasakaalustatud kuivtoidu, konservide, suppide ja hõrgutistega.“

Kuidas märgata, et koer on allergiline?

Allergia võib koertel avalduda erineval viisil, kuid enamasti märkame seda „vesistavate“ silmade järgi, kui karvale tekivad pruunid pisaratäpid.