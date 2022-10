13 põnevat fakti kängurutest

Kängurud on ainsad suured loomad, kes liiguvad hüpates. Hüppamine on kiire ja energiasäästlik liikumisviis pikkade vahemaade läbimiseks.

Suurim kängurulane on punakänguru, kes on kuni 180 cm pikk ja kaalub kuni 90 kg. Nad elavad Kesk-Austraalia kõrbelise kliimaga aladel.

Kängurutel on kukrud, kus nende pojad elavad, joovad piima ja arenevad kuni nad on piisavalt suured, et ellu astuda.