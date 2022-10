Aasta papad: isakassid adopteerivad hoiukodudes uusi tänavalt tulnuid ega pea paljuks tissigi anda

Jack ja Jim on alati kõik hoiukodu beebid omaks võtnud. Nende eeskujul on väiksed hakanud liivakastis käima, iseseisvalt sööma ja kurjemad pojad on nende pealt õppinud, et inimese lähedust ei pea kartma.

„Kuigi võiks ju arvata, et emased kassid on need, kes rohkem poegi tahavad, mis on ka tõsi, kui neil on omal parajasti pesakond, siis kuidagi vähemalt meie oma hoiukodudes oleme täheldanud, et just nimelt need räsitud kõutsid, kes ise õues palju poegi tootnud ning teiste isastega kakelnud, on need, kes kassipoegi armastavad ja nad kiirelt omaks võtavad,“ nendib Ingerliis Jüriado. „Samas too teine täiskasvanud isane kõrvale, on kohe draama. Samas, eks see sõltub ka palju vist kassi iseloomust.“