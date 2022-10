TAHAKS KOJU | Teesi väikeses südames on ruumi vaid omadele

Nooruke Teesi on omaniku poolt varjupaigale loovutatud kass, kes on küll juba natuke aega siin ilmas elanud, kuid samas on tal veel kõik alles ees. Esiti oli ta vaikne ja tagasihoidlik, puges nurka ning piilus sealt. Tasapisi on ta julgemaks muutunud. Talle väga meeldib paitamine, ta armastab mängida, aga süles ei püsi, sest uudishimu ümbritseva vastu on nii suur ja nii paljut on vaja veel uudistada.