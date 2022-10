Spetsialist selgitab: 10 põhjust, miks koer vajab massaaži

Koerte keha eest hoolitsemine on oluline, eriti praegusel ajal, kus me kasutame koerte kehavõimekust rohkem kui varem - agility võistlused, teenistuskoerad, rallikuulekus, jahikoerad jne. Me võime küsida, mida massaaž kehale juurde annab? Natuke muditakse siit ja sealt, aga kas sellel on kehale üldse mingit mõju?

Selleks, et massaaži olemusest aru saada, on oluline mõista füsioloogilisi mõjusid kehale.

Toon välja 10 olulisemat fakti, miks massaaž kasulik on:

1.Lihaspinge vähenemine

Massaaž stimuleerib lõõgastunud olekut. See on füsioloogiline seisund, kus hingamis ja südamerütm aeglustuvad, vererõhk langeb, stress hormoonid vähenevad, mis omakorda viib serotoniini taseme tõusuni ning see tekitab õnnetunnet ja lõõgastunud olekut. Lõõgastunud olek vähendab koera kehas stressitaset. Lõõgastunud olekus terveneb koera keha kõige kiiremini.

2.Valulikkuse ja väsimuse vähenemine

Massaaž suurendab verevarustust, mis toob kaasa rohkem hapnikku ja toitainete jõudmist kudedesse. Samuti aitab see ainevahetusjääke kudedest välja mobiliseerida. Piimhape, mis kehas seisab, tekitab lihastes valulikkust, kuid massaaž vähendab piimhappe taset. Teate ju küll, mis tunne on end liigutada kui lihased on nii valusad? Koertel on täpselt sama tunne.

3. Päästikpunktide vähenemine

Päästik- ja trigerpunkte saab kõrvaldada või oluliselt vähendada stimulatsiooniga massaaži ajal. Massaaž mõjutab päästikpunkt mõlemas- nii lihastes kui ka fastsiates. Päästikpunktid on ülitundlikud ja valulikud nahaalused lihaskoes asuvad „sõlmed“, millele survet avaldades on valu tunda lokaalselt punktis ning kiirgavat valu punkti ümbritsevates piirkondades. Lihas, milles asub trigerpunkt, ei suuda normaalselt lõdvestuda. See toob endaga kaasa piirkonna verevarustuse halvenemise ja omakorda intensiivistab trigerpunkti tihenemist, mis suurendab selle valulikkust.

4.Lihaskiudude rühmade eraldamine