Kas saad aidata? Operatsioon on Ruudi viimane õlekõrs

Ruudi leiti 14. oktoobril hea ja tähelepaneliku meesterahva poolt tänavalt. MTÜ palvel viidi kiisu kliinikusse ning sealt saadi juba veterinaarilt uudised - tegu on vana lahtise killumurruga ning vabatahtliku on juba pidanud nõu ka ortopeediga, kes antud kiisu murega oli valmis igati tegelema.

Operatsiooniga kiirustada ei saa, sest tänavaelu ja ravimata jätmine on tekitanud kerge põletikulise protsessi, mida hetkel veterinaarid usinalt ravivad ning seejärel saame mõelda operatsioonile..

Pesaleidja on Ruudi ilmselge viimane õlekõrs, sest tänavatel teda ei märgatud ning tema haigest lahtise luumurruga käpast vaadati mööda. Nüüd on ta lõpuks spetsialistide hoole all ning valmis saama murele ja valule lahenduse, kuid ka lühike statsionaaris kliinikus viibimine, ortopeedi konsultatsioonid ning ka operatsioon maksavad krõbedat hinda.