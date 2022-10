Maja müüki, koer surmasüstile? Ülearuseks osutunud Rexil on aega nädala lõpuni

„Koerad on ikka need, kes kahjuks kaotajaks jäävad,“ tõdes MTÜ Aita Mind Koju perenaine Irmeli Grönberg, kelle poole viimases hädas pöördus maja uus omanik. „Tema ostis maja investeerimiseks ja ise seal niipea elama hakata ei kavatse. Koera toitmas käia oleks tal võimalik ehk kord nädalas, aga mis elu see on?“