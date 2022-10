Tallinna loomaaia kõrvitsapidu kestab tänavu terve nädala

Loomaaia selle sügise kõrvitsate kogumiskampaania hakkab lõpule jõudma. Aiapidajad räägivad, et tänavu ei ole olnud suurt kõrvitsasaaki. Samas on kampaanias osalenud õppeasutused ja head inimesed siiski loomaaia loomadele väga usinalt söögipoolist toonud. Kokku on loomaaeda laekunud ligi 10 tonni aed- ja köögivilju.

Tallinna loomaaia söödaköögi juhataja Jelena Motorenko sõnul on sel aastal annetatud kõrvitsate kogus olnud pigem tagasihoidlik, kuid koolide ja lasteaedade poolt on loomadele saadetud see-eest väga palju teisi aedvilju. Toodud on õunu, kaalikaid, porgandeid, aga ka kapsaid ja kartuleid.

„Sügis on olnud väga hea õuna-aasta, paljudes aedades on õunu üle. Täielik õunauputus! Oktoobrikuu alguseks olime juba üle 3 tonni õunu salve kogunud ning see on piisav kogus loomadele maiustamiseks. Kuna õunad säilivad kvaliteetsena vaid lühikest aega, siis kahjuks pidime nende vastuvõtmist ka piirama“, tõdeb Jelena Motorenko.

Kõrvitsate ja köögiviljade kogumiskampaaniaga liitus sel sügisel 50 kooli ning lasteaeda. Osavõtjaid on igast Eestimaa nurgast, kuid tänavu oli märkimisväärselt suur osavõtt just Tallinnast ja Harjumaalt, kus oma panuse andisid 35 õppeasutust.

Suure töö aiasaaduste kokku kogumisel ja transportimisel on teinud loomaaia heaks Omniva. Jaan Lisitski, Omniva logistika ja transpordi juht: „Omniva võttis kampaaniast osa suure rõõmu ja väga hea meelega. Tegemist on Tallinna loomaaia suurepärase initsiatiiviga, mis läheb meile väga korda ja milles abi osutamine oli väga nauditav juba teist aastat järjest. Logistiliselt ei olnud see kindlasti kõige lihtsam ülesanne, kuid mul on hea meel tõdeda, et kõik toimis suuremate tõrgeteta ja Omniva inimesed panustasid 100% eesmärgi saavutamise nimel.“

Loomaaed tänab heategijaid, kes loomade toidulaua ja elukeskkonna rikastamise heaks on panustanud ning ootab kõiki suurejoonelisele kõrvitsapidustusele, kus saab osa loomade ehedast tänutundest ja mängulustist.

