ILSE BLOGI | Kas ka koerad on muutumas lumehelbekesteks?

Mul on hea meel, et nendest teemadest on üha rohkem rääkima hakatud ja suur osa tänastest omanikest mõistab oma koera vajadusi vahetevahel neist ettegi rutates. Ent tegelikult on vist täitsa normaalne kinkida koerale jõuludeks nuuskimismatt või mänguasi, kust ta käpa ja koonuga nügides maiuseid kätte peab saame. Just nii me Ilsega tegimegi.